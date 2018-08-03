Петербуржцы увидят ярчайший звездопад в ночь на 13 августа

В ночь на 13 августа петербуржцы увидят ярчайший звездопад этого лета. В это время метеорный поток Персеиды достигнет максимума своей активности, ожидается до 110 метеоров в час. Лучше всего их будет видно с полуночи до рассвета за пределами Северной столицы.

Желательно отъехать от города, где огни светят слишком ярко, на 50-70 километров. Зведопад продлится до 20 августа, однако подобной интенсивности падения небесных тел, как в указанный день, не будет.

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Ранее, 28 июля, петербуржцы наблюдали самое продолжительное лунное затмение за последние 100 лет. В этот период все три составляющие: Солнце, Земля и Луна располагались на одной линии таким образом, что Земля не пропускала солнечный свет к своему спутнику.

