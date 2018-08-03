Картина дня: РЖД, «Лунная соната» и Дзюба

Главной новостью дня, по данным «Монитора», стали необычные требования РЖД к пассажирам, решившим принять душ в двухэтажном поезде. Оперативнее всех об этом написали «Аргументы и Факты в Петербурге» (14:50), «78.ru» (15:20) и «Невские новости» (16:10).

Пассажирам двухэтажного поезда, курсирующего между Петербургом и Москвой, запретили петь, курить, материться и устраивать свидания в душевых кабинах. В РЖД добавили, что крайне нежелательно посещать кабинки в нетрезвом виде, использовать их в качестве камеры хранения.

Двухэтажные поезда начали курсировать между столицами в 2015 году. Каждое купе оборудовано спальными местами, столом, зеркалом, полочками для мелких вещей, розетками, светильниками и лестницами для подъема на верхнее место.

Второй темой, согласно «Монитору», стало освобождение под залог директора ресторана теплохода «Лунная соната». Быстрее всех об этом сообщили «78.ru» (18:50), «47 News» (19:25) и «Деловой Петербург» (20:05).

Директора ресторана теплохода «Лунная Соната» Елену Чернову выпустили под залог в 5 млн рублей. Женщина, в соответствии с должностной инструкцией, должна была контролировать соблюдение работниками санитарных требований и правил личной гигиены.

Этого не случилось. В результате ее халатных действий отравились 148 пассажиров и три члена экипажа, одного подростка госпитализировали с острой кишечной инфекцией.

Третьей темой по «Монитору» стал форвард «Зенита» Артем Дзюба, которого признали лучшим игроком первого тура РФПЛ. Это событие осветили «78.ru» (13:30), «Regnum» (15:20) и «Санкт-Петербург.ру» (15:50).

Нападающего «Зенита» Артема Дзюбу признали лучшим игроком первого тура РФПЛ. Форвард набрал почти 30% голосов респондентов, в общей сложности в опросе приняли участие 40 тыс. пользователей.

В матче против «Енисея» Дзюба забил гол, который стал для него сороковым за «Зенит». Второй мяч в ворота красноярцев отправил Далер Кузяев. Встреча второго тура чемпионата России по футболу «Зенит» - «Арсенал» состоится 4 августа в 16:30.

Самыми оперативными СМИ стали «Невские новости», «78.ru» и АБН.