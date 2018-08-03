Пассажирам поезда Петербург - Москва запретили петь и устраивать свидания в душе

Пассажирам двухэтажного поезда, курсирующего между Петербургом и Москвой, запретили петь, курить, материться и устраивать свидания в душевых кабинах, сообщает «Собака.ру». В РЖД добавили, что крайне нежелательно посещать кабинки в нетрезвом виде, использовать их в качестве камеры хранения.

Двухэтажные поезда начали курсировать между столицами в 2015 году. Каждое купе оборудовано спальными местами, столом, зеркалом, полочками для мелких вещей, розетками, светильниками и лестницами для подъема на верхнее место.

Читайте также:

Пропажи на миллион: болельщики ЧМ-2018 украли из бесплатных поездов одеяла и подстаканники



В каждом вагоне, который вмещает до 64 человек, работает кондиционер. Составы подобного типа уже давно используют в США, Японии, Бельгии и других странах мира.

Ранее сообщалось, что 4 августа между Петербургом и Псковом запустят «Ласточку». Из города на Неве поезд будет отправляться с Балтийского вокзала в 06:55, прибывать в Псков – в 10:25. В обратном направлении «Ласточка» будет отправляться в 06:00, на Балтийском вокзале она окажется в 09:30.

Фото: Sobaka.ru