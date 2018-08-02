К празднику: Минобороны рассекретило документы о создании ВДВ

Минобороны России ко Дню Воздушно-десантных войск (ВДВ) опубликовало на своем сайте ряд уникальных исторических документов о создании и становлении «крылатой пехоты». Они содержат информацию о зарождении ВДВ и их командующем Василии Маргелове, «первые страницы боевой летописи», появление символики войск – голубого берета и нарукавного знака ВДВ.

«Всем любителям истории Воздушно-десантных войск будет интересна боевая характеристика на командира 49-й гвардейской стрелковой Херсонской Краснознаменной ордена Суворова дивизии гвардии полковника Василия Филипповича Маргелова – будущего легендарного командующего ВДВ», – говорится в сообщении.

На сайте можно ознакомиться и с проектом положения о Главном управлении воздушно-десантных войск Красной армии, представленным Генеральным штабом народному комиссару обороны СССР за несколько дней до начала Великой Отечественной войны.

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Днем рождения ВДВ считается 2 августа. В этот день в 1930 году на учениях под Воронежем подразделение из 12 человек впервые десантировалось на парашютах. В 2006 году президент России Владимир Путин подписал указ, которым официально объявил День ВДВ профессиональным праздником.

Ранее петербургский «Водоканал» сообщил, что фонтаны на Московской площади и у Адмиралтейства отключат из-за возможных купаний нетрезвых десантников. Остальные фонтаны – в Парке 300-летия Петербурга, у Зимнего дворца и Казанского собора – будут работать в обычном режиме, но под пристальным наблюдением дежурных бригад.