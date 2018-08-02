В Петербург 2 августа придут жара и грозы

В Петербурге 2 июля воздух прогреется до +30 градусов. Во второй половине дня синоптики обещают грозу без дождей. Об этом говорится в ежедневном прогнозе ГУ МЧС по Петербургу.

«Без осадков. Ветер ночью переменный слабый, днем западных направлений 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +17...+19 гр., днем +28...+30 градусов. Атмосферное давление будет ночью мало меняться, днем – слабо понижаться», – говорится в сообщении ведомства.

Атмосферное давление будет слабо понижаться. Восход солнца был в 04:41, закат будет в 21:27. После заката температура воздуха опустится до 24 градусов.