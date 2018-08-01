Картина дня: повышение цен на проезд, смерть Людмилы Глуховой и памятник героям Первой мировой

Главной новостью дня, по данным «Монитора», стала просьба перевозчиков увеличить цены на проезд в Петербурге на два рубля. Оперативнее всех об этом написали «Деловой Петербург» (08:15), АБН (08:50) и «Regnum» (09:40).

Петербургские перевозчики попросили Смольный увеличить стоимость проезда в общественном транспорте на два рубля. Документы с соответствующим предложением властям направили ГУП «Петербургский метрополитен», «Горэлектротранс» и «Пассажиравтотранс».

Предприятия считают, что цену за использование подземки необходимо поднять до 47 рублей, а в троллейбусов, трамваев и автобусов – до 42 рублей. Проездные при этом должны подорожать на 4%.

В свою очередь глава комитета по транспорту Александр Головин заявил, что стоимость проезда в петербургском транспорте не изменится в 2019 году. По его словам, городское правительство дополнительно заготовило 16 млрд рублей для компенсации расходов перевозчиков.

Второй темой, согласно «Монитору», стала смерть актрисы Людмилы Глуховой. Быстрее всех об этом сообщили «78.ru» (08:55), «Невские новости» (10:15) и «MR7»(11:30).

В Петербурге скончалась актриса Людмила Глухова. Женщина скоропостижно скончалась на 55 году жизни. По предварительным данным, артистка долгое время боролась с онокологическим заболеванием.

Широкому зрителю Глухова известна по сериалам «Тайны следствия» и «Улицы разбитых фонарей». В 2005 году она получила премию «Золотая маска» «за высокохудожественную самобытную вокальную импровизацию» в роли Хранительницы в спектакле «Песни дождя» театра «ЧелоВЕК».

Третьей темой по «Монитору» стала установка памятника героям Первой мировой войны в Пушкине. Это событие осветили «Regnum» (14:35), «78.ru» (14:42) и «Санкт-Петербург.ру» (15:12).

В Пушкине возле Собора святой великомученицы Екатерины открыли памятник «1914», посвященный героям Первой мировой войны. Торжественная церемония состоялась 1 августа – в этот день 104 года назад Германская империя объявила войну Российской империи.

Монумент представляет собой священника, который благословляет воинов перед битвой. По словам вице-губернатора Петербурга Александра Говорунова, открывавшего памятник, скульптура символизирует подвиг русских воинов в Первой мировой войне.

Самыми оперативными СМИ стали «Невские новости», «78.ru» и АБН.