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«Как пить дать»: «Ночлежка» начала сбор питьевой воды для бездомных

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© Фото: Pixabay / CC0 Creative Commons

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Сотрудники организации подчеркивают, что бездомные вынуждены пить из городских рек и каналов, что неблагоприятно сказывается на их здоровье.

Благотворительная организация «Ночлежка» объявила акцию по сбору питьевой воды для бездомных. Она продлится с 1 по 8 августа. Все желающие могут принести питьевую воду в любой день недели с 9 до 22 часов в приют на Боровую улицу, 112Б.

«В Петербурге нуждающимся негде найти источник безопасной питьевой воды: бездомным людям приходится пить из городских рек и каналов, с соответствующими последствиями для здоровья», – сказал Андрей Чапаев, координатор гуманитарных проектов «Ночлежки».

В организации подчеркивают, что предпочтительнее негазированная вода в бутылках емкостью 0,5-0,6 литра, так как это наиболее удобная тара для раздачи. Бездомным же будет удобно носить тару с собой и наполнять ее. 

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Всю собранную воду сотрудники «Ночлежки» раздадут нуждающимся людям на стоянках Ночного автобуса. За один рейс к нему за помощью приходит 150-200 человек.

Ранее организация попросила пожертвовать жетоны на метро для бездомных. В «Ночлежке» отметили, что неравнодушные горожане постоянно жертвуют жетоны, но этого все равно не хватает.

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