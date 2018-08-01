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Вандализм в квадрате: неизвестный закрасил граффити с Кинчевым на Лиговском проспекте

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© Фото: Instagram / @pixel_diablo

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Злоумышленник покусился и на уголок памяти лидера группы «Король и Шут» Михаила Горшенева.

Граффити с фронтменом «Алисы» Константином Кинчевым и уголок памяти лидера «Короля и Шута» Михаила «Горшка» Горшенева у рок-магазина Castle Rock на Лиговском проспекте закрасили белой краской, сообщает «Фонтанка.ру».

В администрации Центрального района и Жилкомсервиса №2 опровергли свою причастность к произошедшему. По словам директора Castle Rock Леонида Фридмана, коммунальщики закрашивали только непристойности, появлявшиеся на стенах около магазина.

«Пять лет назад, узнав о смерти Горшка, люди спонтанно повесили на двери Мишины фотографии. Пять лет несли туда цветы, замирали на минуту, молча шли дальше. Пять лет! Кому это могло помешать?! Чьи эстетические вкусы оскорбляло?! Десяткам тысяч людей это было нужно, а не мешало никому!» – написал Фридман на своей странице «ВКонтакте».

Представители «Армии Алисы», узнав о совершенном вандализме, пообещали восстановить изображение Кинчева уже в этом месяце. По их словам, граффити будет в несколько ином виде, сейчас идет работа над созданием макета.

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В последние месяцы неизвестные объявили войну граффити. Сначала вандалы испортили портрет наставника сборной России по футболу Станислава Черчесова, отрезав ему палец. Затем на изображении оставили надпись красной краской в поддержку ЛГБТ. После этого граффити было закрашено, художники из HoodGraf заявили, что не будут его восстанавливать.

Вскоре защитник меньшинств оставил надпись на портрете актера Сергея Бодрова, известного по фильмам «Брат» и «Брат-2». Через несколько дней изображения спасла неизвестная девушка-художница.

В конце июня коммунальщики по ошибке закрасили граффити с Виктором Цоем в Петроградском районе. Они неправильно отреагировали на просьбу, оставленную на портале «Наш Санкт-Петербург».

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