В петербургском метро рассказали, почему станция «Дачное» проработала всего 11 лет

Представители петербургского метро рассказали про закрывшуюся станцию «Дачное», проработавшую с 1966 по 1977 год. Она стала первой и единственной в городе на Неве станцией открытого типа. «Дачное» представляло собой железнодорожную платформу с навесом, рассчитанную на пять вагонов. Выход из шестого осуществлялся через первую дверь.

Изначально станцию возводили как временную, она должна была обслуживать жильцов нового района на юго-западе, появившегося в 1960-х. Открытую станцию оказалось сложно содержать из-за петербургского климата. Спустя 11 лет, в 1977 году, «Дачное» прекратило свое существование в связи с открытием «Проспекта Ветеранов» и «Ленинского проспекта».

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Построенный для станции вестибюль на Трамвайном проспекте передали Госавтоинспекции. После неудавшегося опыта в городе на Неве начали строить наземные павильоны с крышами и защитными конструкциями. Сейчас таких станций в Петербурге четыре – это «Девяткино», «Купчино», «Парнас» и «Рыбацкое».

Ранее в петербургском метрополитене рассказали, почему станция метро «Спортивная» была спроектирована двухъярусной. По словам сотрудников подземки, это было сделано, чтобы состыковать станцию с планируемой Кольцевой линией.