Умерла звезда сериалов «Жуков» и «Сваха» Наталья Кузнецова

Актриса Московского театра имени Ермоловой Наталья Кузнецова скончалась на 56 году жизни после продолжительной болезни, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу театра. Прощание с артисткой состоится 1 августа в Боткинской больнице, похороны пройдут на Митинском кладбище.

Кузнецова родилась 30 октября 1962 года. Актриса окончила ГИТИС в 1984 году, после чего стал служить в театре Ермоловой. Она сыграла в спектаклях «Барышня-крестьянка», «Утиная охота-90», «Бедность не порок» и ​«Перед заходом солнца».

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Известна Кузнецова и по ролям в кино. Зрителю актриса знакома по сериалам «Жуков», «Темное царство», «Бигль» и «Сваха», фильму «Дураки умирают по пятницам».

Ранее сообщалось, что в столице на 57 году жизни скончался актер Сергей Шеховцов. По словам коллег артиста, мужчина скончался, когда вышел на улицу погулять с любимой собакой. У него остановилось сердце.