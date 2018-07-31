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Две петербургские компании попали под санкции ЕС из-за строительства Крымского моста‍

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© Фото: Алексей Мальгавко / РИА «Новости»

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В «черный список» попал проектировщик переправы «Гипростроймост» и строители дорог АО «ВАД».

Евросоюз ввел санкции в отношении шести российских компании, участвовавших в строительстве Крымского моста. Среди них две петербургские организации – «Гипростроймост» и АО «ВАД». Первые отвечали за проектировку переправы, вторые – за дорожное покрытие.

«Совет ЕС считает, в рамках политики непризнания нелегальной аннексии Крыма и Севастополя, строительство Керченского моста действием, продолжающим подрывать территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины»,— говорится в заявлении.

Помимо компаний из Северной столицы, Евросоюз внес в «черный список» крымский судостроительный завод «Залив», московские организации «Мостотрест», «Стройгазмонтаж-Мост» и «Стройгазмонтаж».

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Ограничительные меры вступят в силу сегодня, 31 июля. В качестве наказания активы данных российских организаций заморозят на территории Европы, компании из Евросоюза не смогут предоставлять строителям Крымского моста какие-либо денежные средства.

Крымский мост – самый протяженный в России, его длина составляет 19 км. Изначально запустить автомобильное движение по переправе планировали в конце года, однако работы завершили с опережением графика.

Президент России Владимир Путин торжественно открыл Крымский мост 15 мая. США и Европейский союз выступили против открытия переправы. Они считают незаконным референдум в Крыму, по итогам которого полуостров в 2014 году вошел в состав России.

 

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