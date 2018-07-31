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УФАС нашло нарушения в закупках для КАД на 9 млрд рублей

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© Фото: Instagram / @krtezik

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Антимонопольщики считают, что заказчик работ ФКУ «Упрдор Северо-Запад» сформулировал требования исключительно для компании «РосДорСтрой».

Федеральная антимонопольная служба нашла нарушения в государственной закупке на 9 млрд рублей для обслуживания КАД. Антимонопольщики считают, что заказчик работ ФКУ «Упрдор Северо-Запад» сформулировал излишние требования на содержание и уборку кольцевой дороги.

Жалобу на действия ФКУ «Упрдор Северо-Запад» подала общественная организация «СТОПкартель». По словам главы организации Александра Кулакова, заказчик подстроил документацию под единственного подрядчика – компанию «РосДорСтрой».

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«РосДорСтрой» специализируется на строительстве и ремонте автомобильных магистралей. В 2014-2016 годах компания получала контракты на 1,96 млрд рублей, в прошлом и текущем году – на 3,2 млрд рублей. В мае организация выиграла контракт на содержание четырех участков федеральных трасс в Ленобласти за 5,2 млрд рублей.

Ранее УФАС оштрафовал организации «Дорстрой» и «Пальмира» за сговор на торгах по дорожным работам на 27 млн рублей. Компании участвовали в торгах с одного компьютера, а ответственные за это лица одновременно работали в обеих организациях.

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