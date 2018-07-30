Картина дня: критика Полтавченко, ремонт «Академической» и Невского проспекта

Главной новостью дня, по данным «Монитора», стал начавшийся ремонт станции «Академическая». Оперативнее всех об этом написали «78.ru» (08:15), «MR7» (08:50) и «Санкт-Петербург.ру» (09:40).

Станцию метро «Академическая» в Петербурге закрыли на капитальный ремонт. Масштабные работы продлятся 11 месяцев. Почти год на станции «красной» ветки метро будут приводить в порядок эскалаторы, восстанавливать гидроизоляцию, заменять конструкции, которые отводят воду.

Помимо этого, на «Академической» поменяют отделку вестибюлей, установят современные светильники, обновят турникеты, улучшат систему видеонаблюдения и разместят необходимые конструкции для пассажиров с ограниченными физическими возможностями.

Второй темой, согласно «Монитору», стал предстоящий ремонт Невского проспекта. Быстрее всех петербургских автомобилистов и пешеходов предупредили «78.ru» (16:32), «Деловой Петербург» (16:50) и АБН (17:00).

Второй этап ремонта центральной магистрали города начнется 1 августа. Невский проспект будут ремонтировать на участке от площади Восстания до площади Александра Невского.

С 23:00 1 августа до 05:00 6 августа дорожники выйдут на участок от площади Восстания до проспекта Бакунина. Затем с 00:00 9 августа до 05:00 13 августа будут работать на магистрали от проспекта Бакунина до Перекупного переулка. С 23:00 17 августа до 05:00 27 августа ремонт пройдет от Перекупного переулка до площади Александра Невского.

В период проведения работ для автомобилей по выходным (с 23:00 пятницы до 05:00 понедельника) будут закрывать разные участки Невского проспекта. В остальные дни недели движение будет ограничено. В общей сложности на ремонт потратят 216 млн рублей.

Третьей темой по «Монитору» стала критика комитета по строительству за работу с подрядчиками-жуликами. Новость не прошла мимо изданий «Деловой Петербург» (14:00), «Stroypuls.ru» (14:20) и «Аргументы и Факты в Петербурге» (14:25).

Губернатор Петербурга Георгий Полтавченко раскритиковал комитет по строительству. За год чиновники израсходовали лишь 11 млн из 42 млн рублей, то есть чуть больше 20%. Одной из причин низкого показателя стали контракты с недобросовестными подрядчиками.

С начала 2018 года комитет расторг 20 договоров, 15 из которых – в одностороннем порядке. Помимо этого, было расторгнуто еще 19 контрактов на проектирование. Полтавченко подчеркнул, что ситуация с комитетом по строительству повторяется из года в год. Происходящее в комитете Леонида Кулакова он назвал «хронической болезнью».

Самыми оперативными СМИ стали «Невские новости», «78.ru» и АБН.