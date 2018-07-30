В Грузии легализовали курение марихиуаны

Конституционный суд Грузии легализовал курение марихуаны, удовлетворив требование членов партии «Гирчи» Зураба Джапаридзе и Вахтанга Мегрелишвили, которые опротестовали норму Кодекса административных правонарушений за употребление конопли.

Представители фемиды сочли, что потребление наркотика является действием, защищенным правом на свободу личности. Штрафовать будут только за курение при несовершеннолетних, в образовательных учреждениях и общественном транспорте.

Ранее штраф за употребление конопли составлял 500 лари (более 12 тыс. рублей, – прим. ред.). Уголовное наказание сохранится только за распространение и хранение сухой марихуаны весом более 5 граммов и сырой весом более 10 граммов.

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Согласно официальным данным, в Грузии на каждые 10 тыс. человек приходится 29 наркоманов, из них лишь малая часть (11,5%) проходит лечение. Самым распространенным наркотиком является марихуана, ее употребляет 63,9% наркоманов.

Ранее коноплю легализовали в Канаде. Теперь любой совершеннолетний гражданин сможет свободно покупать в этой стране до 30 граммов наркотика и выращивать до четырех кустов марихуаны. Наркотик можно будет продавать в онлайн-магазинах, при этом каннабис не должен распространяться в тех местах, где продают табак и алкоголь.