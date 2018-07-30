Умер Сергей Шеховцов, сыгравший в «Дальнобойщиках» и «Антикиллере»

В Москве на 57 году жизни скончался актер Сергей Шеховцов, сообщили в пресс-службе театра «Современник». По словам коллег артиста, мужчина скончался, когда вышел на улицу погулять с любимой собакой. У него остановилось сердце.
«Невыносимо сознавать, что его больше нет – прекрасного, молодого, теплого, жизнерадостного и очень талантливого человека», – написала пресс-служба «Современника» в Facebook.
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Шеховцов связал карьеру с «Современником» после окончания Школы-студии МХТ. Он сыграл в таких спектаклях как «ГенАцид. Деревенский анекдот» и «Не становись чужим». Известен актер и по ролям в кино. Он играл в фильмах «Ландыш серебристый», «Антикиллер», «Выкрутасы», сериалах «Дальнобойщики», «Солдаты», «Чужой среди своих».Ранее в Москве на 87-м году жизни скончался Вениамин Яковлев, советник президента России и один из авторов Конституции РФ. Мужчина умер после продолжительной болезни.