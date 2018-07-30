«Лихие 90-е»: в Петербурге создали карту заказных убийств

Журналист Андрей Дорожный создал карту заказных убийств, произошедших в Петербурге с 1992 по 2005 годы, сообщает телеканал «Санкт-Петербург». В исследование не вошли убитые чиновники и криминальные авторитеты.

Во время создания проекта автор использовал сведения, предоставленные федеральной и местной прессой. Чаще всего убийства проходили в офисах или парадных, бывали случаи, когда предпринимателей лишали жизни в бане.

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В большинстве случаев злоумышленники использовали огнестрельное оружие. Чуть реже убийцы применяли кулаки, ножи и отравляющие вещества. Посетители ресурса смогут узнать даже рейтинг того или заказа, узнать имя участкового, который вел дело.

Ранее в центре Петербурга появилась карты с книжными магазинами. Горожане и гости Северной столицы смогут узнать, где находятся не только крупные книжные сети, но и независимые лавки.