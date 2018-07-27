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Глава Фрунзенского района назвал парк Интернационалистов пристанищем алкоголиков

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© Фото: Instagram / @nadya_bek_off

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По словам Валерия Сапожникова, он не понимает, почему люди протестуют против строительства торгового центра с океанариумом.

Глава Фрунзенского района Петербурга Валерий Сапожников назвал парк Интернационалистов пристанищем алкоголиков, сообщает телеканал «78». По словам чиновника, он не понимает протестов горожан против строительства торгового центра с океанариумом.

«Идет разговор о строительстве познавательного игрового торгового комплекса. Такого уровня, которого сегодня в Петербурге не существует. Инвестор уже 15 млрд вложил и готов вложить еще больше. Сумма, сопоставимая с нашим стадионом на Крестовском. Он что, больной человек? У него с головой все в порядке», – сказал Сапожников.

Он добавил, что постройка торгового центра затронет интересы других торговых предприятий, но никак не грозит парку. По мнению чиновника, парк Интернационалистов – не Михайловский или Юсуповский сад, он не имеет культурного наследия.

«Этот парк никогда не был в истории. Здесь был кирпичный завод с карьерами и были антенные поля, куда вообще никого не пускали... Дорожек нету, освещения нету, дренажа нету. Давайте ничего не делать. Давайте оставим место пьянок, гулянок, выгула собак, разжигания костров, алкоголиков», – заключил глава Фрунзенского района.

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История противостояния активистов и Смольного началась в конце октября 2017 года, когда правительство Северной столицы передало ООО «Оптима» земельный участок площадью 3,5 га в исторических границах парка Интернационалистов.

 

Более чем за полгода жители направили губернатору города Георгию Полтавченко сотни писем, собрали 10 тыс. подписей и нашли альтернативный участок для ТРК. По словам активистов, на их обращения ответили лишь отписками.

 

Для отвлечения внимания жителей представители комитета по инвестициям несколько лет рассказывали, что на этом месте будет построен гигантский океанариум. Накануне передачи участка в аренду в Смольном объявили, что площадь торгового центра увеличится в 18 раз – до 190 тыс. кв. м. Океанариум займет лишь 12,8% от этой площади.

 

Градозащитники предлагали провести референдум по вопросу будущего парка. Активистам отказывали из-за ошибок в документах, а затем инициативу отклонил ЗакС.

 

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