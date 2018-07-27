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Планировку «коричневой» ветки метро до Сосновой поляны закончат в 2019 году

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© Фото: Пресс-служба Смольного

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Станции «Сосновая поляна» и «Петергофское шоссе» планируют открыть в 2027 году.

Новые станции Красносельско-Калининской линии метро «Сосновая поляна» и «Петергофское шоссе» находятся на стадии планировки территории, сообщает «Петербургский дневник». План строительства будет разработан к концу 2019 года, станции планируют ввести в эксплуатацию в 2027 году, участок от «Казаковской» до «Путиловской» будет открыт в 2022 году.

Планировка идет от строящейся станции «Казаковская», далее линия пройдет под землей через улицу Маршала Казакова и Доблести. Далее составы проедут через Южно-Приморский парк, Дудергофский канал, пересекут улицу Адмирала Трибуца и Петергофского шоссе и выедут к улице Пограничника Гарькавого и Народного Ополчения.

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Ранее стало известно, что электродепо «Южное» в Шушарах заработает в сентябре. К этому времени объект передадут в эксплуатацию СПб ГУП «Метрополитен». По словам представителей Смольного, «Южное» включает в себя более 30 зданий и сооружений для отстоя, обслуживания и ремонта поездов и инфраструктуры «фиолетовой» ветки.

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