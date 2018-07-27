В Петербурге 27 июля будет жарко и ветрено

В пятницу, 27 июля, Северная столица продолжит показывать петербуржцам, что настоящее лето все-таки есть, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Петербургу. Столбик термометра покажет до +30 градусов.

«Переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный, восточный ночью 1-5 м/с, днем 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +19...+21 гр., днем +28...+30 градусов», – рассказали в ведомстве.

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Атмосферное давление на протяжении дня будет мало меняться. Давление – 767 мм. рт. ст., относительная влажность – 81%. Восход солнца был в 04:27, закат будет в 21:42.

Ранее главный синоптик Петербурга Александр Колесов заявил, что тепло в Северной столице продержится до конца июля. По его словам, жара держится в городе на Неве из-за отсуствия облачности.