Картина дня: визовые центры, репетиция парада и аренда Полоза

Главной новостью дня, по данным «Монитора», стало возможное закрытие визовых центров в России. Оперативнее всех об этом написали АБН (12:50), «Деловой Петербург» (13:20) и «ЗакС.ру» (14:55).

«Единая Россия» предложила ввести обязательную аккредитацию компаний, управляющих визовыми центрами, что может привести к их закрытию.

Согласно инициативе депутатов, чтобы получить разрешение, максимальная доля участия иностранцев в уставном капитале компании не должна превышать 20%. Представительства организаций должны работать как минимум в 20 субъектах России.

«Критерии выдачи аккредитации сейчас таковы, что ни один из действующих операторов ВЦ получить ее не сможет. Как минимум, по одному пункту – доля иностранного участия в уставном капитале – ни одна из них не пройдет предлагаемую аккредитацию МИД», – сказала пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина.

Второй темой, согласно «Монитору», стали пробки во время генеральной репетиции военно-морского парада на День ВМФ. Быстрее всех петербургских читателей об этом информировали «Деловой Петербург» (12:50), «Невские новости» (13:45) и «Аргументы и Факты в Петербурге» (14:30).

Сегодня днем центр Петербурга встал в пробках. Причиной тому репетиция военно-морского парада. Заторы образовались на Свердловской набережной в обоих направлениях, Лиговском и Невском проспекте по направлению к Площади Восстания. Здесь автомобили двигались со скоростью 2 км/ч. Аналогичная ситуация наблюдалась около станции метро «Адмиралтейская».

Во многом, пробки образовались у Благовещенского, Дворцового, Троицкого и Литейного мостов, которые были внепланово разведены. Несмотря на транспортный коллапс, веб-сервис «Яндекс.Карты» оценивал ситуацию в городе на 4-5 баллов.

Третьей темой по «Монитору» стало решение «Зенита» отдать в аренду форварда Дмитрия Полоза. Новость не прошла мимо изданий «MR7» (13:30), «Санкт-Петербург.ру» (13:35) и «Невские новости» (13:40).

Нападающий футбольного клуба «Зенит» Дмитрий Полоз проведет ближайший сезон в казанском «Рубине». Форвард перешел в состав «рубиновых» на правах аренды. Его отдали на период сезона Российской футбольной премьер-лиги 2018/19.

Полоз присоединился к сине-бело-голубым летом 2017 года. В «Зените» он сыграл 31 матч, забил три мяча и отдал пять результативных передач. Футболист также выступал за столичный «Локомотив» и «Ростов». За национальную сборную он провел 15 матчей, забив два гола.

Самыми оперативными СМИ стали «47 News», «Невские новости» и «Деловой Петербург».