Российские ученые разработали концепцию многоразовой ракеты

Центр Хруничева разработал концепцию многоразовой ракеты, документы были переданы на оценку в головной научный институт «Роскосмоса» ЦНИИмаш, сообщает «Русская планета».

Специалисты центра выполнили проектно-поисковые исследования по ракетам-носителям с многоразовыми первыми ступенями. Не исключается, что российская разработка будет иметь вертикальную посадку, парашютно-реактивную систему спасения и крылатый возвращаемый модуль.

В настоящее время многоразовые ступени в ракетах используют только американские частные компании Blue Origin и SpaceX.

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В апреле бывший вице-премьер правительства Дмитрий Рогозин, курировавший космическую отрасль, заявил,что Россия не может конкурировать с ракетами главы SpaceX Илона Маска по географическим причинам. Он добавил, что для российских многоразовых ракет необходимо использовать крылатую схему.

Ранее инженеры Фонда перспективных исследований разработали специальных четвероногих роботов для российских властей. По словам представителя фонда Сергея Хурса, заказчиком выступило несколько ведомств, но из названия не разглашаются.