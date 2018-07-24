Петербуржцы спасли граффити с Бодровым от уничтожения

Петербуржцы спасли граффити с актером Сергеем Бодровым на площади Александра Невского. Неизвестная активистка восстановила первоначальный облик портрета, закрасив наненеснную на него надпись, сделанную красной краской.

По словам авторов изображения – художники HoodGraff, – их творение спасла незнакомая девушка, сами художники восстанавливать портрет «Брата» не собирались. Такую позицию граффити-команда заняла после уничтожения портрета Станислава Черчесова в Пушкарском саду.

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Сперва на него с помощью портала «Наш Петербург» пожаловался местный житель. Затем неизвестные молодые люди «отрезали» Черчесову указательный палец. Тогда коллектив HoodGraff решил исправить ситуацию и перерисовал наставника сборной России.

В новом варианте он отдавал воинскую честь. Однако затем на портрете появились красные надписи, после чего его закрасили коммунальщики. Портрет Бодрова также неоднократно подвергался нападкам. В частности, на него неоднократно жаловался профессиональный жалобщик Александр С. с портала «Наш Петербург». Пока ему не понравилось ни одно граффити в городе.