Минобороны предложило отбирать автомобили у населения в случае войны

В Минобороны предложили ставить легковые автомобили россиян на учет в военкоматах, чтобы изымать их в военное время, сообщает «Известия». На каждую машину предлагают делать карточку, где будут указаны все данные, включая сведения о техосмотре.

Военные будут отдавать предпочтение внедорожникам отечественного производства. Зарубежные джипы вроде Toyota Prado или Volkswagen Touareg будут мобилизовать в последнюю очередь, так как запчасти на них стоят дороже.

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Сотрудники Минобороны будут передвигаться на конфискованных автомобилях до прибытия в части со складов резервного транспорта. Как только представители военного ведомства получат необходимое, конфискованные машины будут возвращены владельцам вместе с компенсацией за полученные повреждения.

Для сравнения, в СССР мобилизации подлежали все машины – от УАЗа до «Волги». В России с 2014 года приказ распространяется на автобусы, грузовики, прицепы, тракторы и некоторую другую технику.