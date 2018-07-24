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В Петербурге 24 июля будет тепло и немного дождливо

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© Фото: Instagram / @andrei_mikhailov

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Столбик термометра покажет +27 градусов.

В пятницу, 24 июля, в Северной столице будет стоять жаркая погода, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Петербургу. Днем воздух прогреется до +27 градусов.

«Ночью преимущественно без осадков, днем местами кратковременный дождь. Ночью и утром в пригородах местами слабый туман. Ветер юго-восточный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью +18...+20 гр., днем +25...+27 градусов», – рассказали в ведомстве.

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Атмосферное давление на протяжении дня будет мало меняться. Давление – 761 мм. рт. ст., относительная влажность – 71%. Восход солнца был в 04:20, закат будет в 21:48.

Ранее главный синоптик Петербурга Александр Колесов заявил, что тепло в Северной столице продержится до конца июля. По его словам, жара держится в городе на Неве из-за отсуствия облачности.

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