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Петербуржцы в ночь на 28 июля увидят продолжительное лунное затмение

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© Фото: Pixabay / CC0 Creative Commons

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В этот день можно будет рассмотреть Луну в мельчайших деталях, полюбоваться Марсом и Сатурном.

В ночь с 27 на 28 июля петербуржцы увидят самое продолжительное лунное затмение за последние 100 лет. В этот день горожане полюбоваться Марсом и Сатурном, пролетом Международной космической станции и, конечно же, Луной, которую можно будет рассмотреть в мельчайших деталях.

Восход Луны можно будет наблюдать с 21:30, на 23:00 придется максимальная стадия лунного затмения. В этот период все три составляющие: Солнце, Земля и Луна располагаются на одной линии таким образом, что Земля не пропускает солнечный свет к своему спутнику.

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В последний раз петербуржцы наслаждались суперлунием вечером 31 января. Тогда Луна приблизилась к Земле на минимальное расстояние – примерно 360 тыс. километров, из-за чего казалась больше обычной на 14%.

 

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