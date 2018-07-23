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Картина дня: проспект Крузенштерна, соперник «Зенита» в Лиге Европы и реконструкция Русского музея

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© Фото: Instagram / @julia_zefir

Темы дня

Где появится новая дорога, кто станет соперником сине-бело-голубых и почему сотрудники музея против реконструкции Михайловского дворца.

Главной новостью дня, по данным «Монитора», стала появление улицы Крузенштерна в Петербурге. Оперативнее всех об этом написали «Деловой Петербург» (16:35), «Санкт-Петербург.ру» (17:05) и «78.ru» (17:15).

В Василеостровском районе появится проспект имени Ивана Крузенштерна. Память мореплавателя увековечат на участке, который станет продолжением набережной Макарова за Адмиральским проездом. Соответствующее решение было принято Топонимической комиссией и утверждено правительством Северной столицы.

Иван Федорович участвовал в первой русской кругосветную экспедицию. Он также впервые нанес на карту большую часть побережья Сахалина и был одним из учредителей Русского географического общества.

Второй темой, согласно «Монитору», стал возможный соперник «Зенита» в Лиге Европы. Быстрее всех с футбольной новостью справились «MR7» (15:40), «Санкт-Петербург.ру» (15:50) и «Gazeta.Spb» (16:20).

Словацкий клуб «Дунайска Стреда» и минское «Динамо» стали возможными соперниками петербургского «Зенита» за выход в групповой этап Лиги Европы. Об этом стало известно по итогам жеребьевки, которая прошла в понедельник, 23 июля.

Зарубежные команды встретятся друг с другом 26 июля и 2 августа. Первый матч победителя пары с «Зенитом» состоится 9 августа. Ответная игра третьего отборочного раунда пройдет на стадионе «Санкт-Петербург» 16 августа.

Третьей темой по «Монитору» стал протест сотрудников Русского музея против реконструкции Михайловского дворца. О происходящем сообщили «MR7» (07:25), «Деловой Петербург» (08:00) и «Аргументы и факты в Петербурге» (08:15).

Сотрудники Русского музея пожаловались на грядущую реконструкцию Михайловского дворца. Они попросили директора Владимира Гусева «не допустить разрушения музея». По словам работников, из-за ремонта могут пострадать экспонаты.

Сотрудники считают, что тысячи ящиков с предметами искусства в запасниках были систематизированы не одним поколением хранителей, а переезд может уничтожить эту работу.

Реконструкция, согласно планам руководства музея, должна начаться 1 декабря 2018 года и продлиться до 1 марта 2020 года. Сроки были согласованы со Всемирным банком, который вложит в проект 2,5 млн из 20 млн долларов.

Самыми оперативными СМИ стали «47 News», «Невские новости» и «Деловой Петербург».

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