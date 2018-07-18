В Петербурге 18 июля будет жарко и ветрено

В среду, 18 июля, в Северной столице будет стоять жаркая погода, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Петербургу. Днем воздух прогреется до +29 градусов.

«Без осадков. Ветер северо-восточный ночью 2-5 м/с, днем 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +19...+21 гр, в пригородах местами до +16 гр., днем +27...+29 градусов», – рассказали в ведомстве.

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Атмосферное давление на протяжении дня будет мало меняться. Давление – 761 мм. рт. ст., относительная влажность – 60%. Восход солнца был в 04:07, закат будет в 22:00.

Ранее главный синоптик Петербурга Александр Колесов заявил, что тепло в Северной столице продержится до конца июля. По его словам, жара держится в городе на Неве из-за отсуствия облачности.