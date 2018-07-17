Картина дня: штраф за обрушившийся балкон, «зеленые» Охта и Оккервиль и взрыв на Выборгской стороне

Главной новостью дня, по данным «Монитора», стал штраф, выписанный сотруднику ЖКС за обрушившийся балкон дома №2 по Шкиперскому протоку. Оперативнее всех событие осветили «Gazeta.Spb» (14:55), «78.ru» (16:00) и «Невские новости» (17:10).

Сотрудника «ЖКС №1 Василеостровского района», следившегося за состоянием дома №2 по Шкиперскому протоку, оштрафовали на 50 тыс. рублей за обрушение балкона, случившееся вечером 20 июня.

Надзорное ведомство считает, что из-за беответственного поведения работника, чье имя не называется, дом пришел в аварийное соостояние, а крепления балкона ослабли и обрушились. В ЖКС №1 Василеостровского района тоже не знают, кто из сотрудников понес наказание за обрушившийся балкон.

Второй темой, согласно «Монитору», стали позеленевшие от жары реки Оккервиль и Охта. Быстрее всех об этом читателям рассказали «Аргументы и факты в Петербурге»» (14:35), «Деловой Петербург» (15:00) и «Санкт-Петербург.ру» (15:30).

Реки Охта и Оккервиль в Петербурге окрасились в зеленый цвет. Горожане, опасаясь за экологическое состояние водоемов, позвонили по телефону 112.В департаменте Росприроднадзора по Северо-Западном федеральному округу поспешили успокоить петербуржцев.

Эксперты установили, что цвет поменялся из-за водорослей, которые зацвели из-за жары. Чиновники подчеркнули, что цветение связано с тем, что дно Охты и Оккервиля давно не чистили, а также в реках не косили водоросли.

Третьей темой по «Монитору» стал мощный взрыв на заводе «Автоген», унесший жизни двух человек. О происшествии первыми сообщили «MR7» (13:35), «78.ru» (13:40) и «Деловой Петербург» (13:52).

На заводе «Автоген», расположенном в доме 11 по Литовской улице, в первом часу дня взорвался баллон с пропаном. В результате инцидента погибли два брата. Тело одного из них пришлось собирать буквально по кусочкам.

Волна от разорвавшегося баллона разбила стекло в доме №5 по Новолитовской улице. Хлопок был слышен на большом расстоянии от места взрыва, в том числе в Приморском и Василеостровском районах. Сейчас по факту смерти людей возбуждено уголовное дело.

«Автоген», согласно данным с официального сайта, снабжает организации и частных лиц техническими газами и смесями, сопутствующим оборудованием и товарами.

Самыми оперативными СМИ стали «Аргументы и Факты в Петербурге», «Невские новости» и «Regnum».