Прокуратура скрывает имя виновного в обрушении балкона на Шкиперском протоке

Сотрудника «ЖКС №1 Василеостровского района», следившегося за состоянием дома №2 по Шкиперскому протоку, оштрафовали на 50 тыс. рублей за обрушение балкона, случившееся вечером 20 июня, сообщает пресс-служба прокуратуры Василеостровского района.

Надзорное ведомство считает, что из-за беответственного поведения работника, чье имя не называется, дом пришел в аварийное соостояние, а крепления балкона ослабли и обрушились. В ЖКС №1 Василеостровского района тоже не знают, кто из сотрудников понес наказание за обрушившийся балкон.

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Дом №2 по Шкиперскому протоку был возведен в конце 1930-ых годов в стиле «сталинский неоклассицизм». После происшествия чиновники заявляли, что управляющая компания регулярно обследовала фасад, угрозы обрушения не существовало.



Ранее стало известно, что в 322 ремонтируемых домах Петербурга выявили нарушения. Это треть от 1085 проверенных объектов. По словам вице-губернатора Николая Бондаренко, контроль за проведением ремонта будет усилен. Рабочие и их начальники, проявившие халатность, будут отвечать перед губернатором Георгием Полтавченко.