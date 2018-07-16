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Восстановлению не подлежит: вандалы уничтожили граффити с Черчесовым

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© Фото: Instagram / @myhoodisgood

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Художники из команды HoodGraff решили не восстанавливать портрет наставника сборной России.

Коммунальные службы уничтожили последние следы граффити с главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым, расположенное в Пушкарском саду. Это случилось после того, как рисунок в очередной раз испортили вандалы. Авторы граффити из команды HoodGraff закрасили портрет однотонной краской и оставили хулиганам надпись «Еще есть вопросы?».

Далее к делу подключились коммунальщики, которые закрасили надпись и перекрасили стену в желтый цвет. По словам художников, они не будут воссоздавать портрет с Черчесовым и не планируют более создавать произведения, посвященные сборной России и ее успехам на Чемпионате мира по футболу.

Станислав Саламович появился на трансформаторной будке в Пушкарском саду после того, как российская команда впервые за 32 года вышла в плей-офф мундиаля. Рисовать граффити помогал лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров.

Через некоторое время у рисунка появились недоброжелатели. Сперва на него с помощью портала «Наш Петербург» пожаловался местный житель. Затем неизвестные молодые люди «отрезали» Черчесову указательный палец. Тогда коллектив HoodGraff решил исправить ситуацию и перерисовал наставника сборной России. В новом варианте он отдавал воинскую честь.

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После уничтожения граффити депутат петербургского ЗакСа Алексей Цивилев предложили разместить портрет Черчесова у стадиона на Крестовском острове. По словам парламентария, в перспективе там должны появиться портреты известных наставников «Зенита» Павла Садырина и Юрия Морозова.

«Достижения сборной – успех всей страны, который важен для любого болельщика, независимо от того, какой клуб он поддерживает. Никто же в Петербурге не отказывался болеть за сборную из-за того, что ее тренер работал в известных московских клубах. А игроки «Зенита» всегда вызываются в национальную команду и выходят на поле вместе с представителями других клубов», – сказал Цивилев.

Под руководством Станислава Саламовича наша команда добилась лучшего результата в истории на чемпионатах мира. В четвертьфинале ЧМ-2018 нашли футболисты уступили Хорватии в серии пенальти.

Победу на мундиале одержала Франция. Трехцветные обыграли обидчиков сборной России со счетом 4:2. Третье место осталось за сборной Бельгии, которая была сильнее Англии – 2:0. Следующий Чемпионат мира пройдет в Катаре в 2022 году.

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