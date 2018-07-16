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The News York Times: Лондон подозревает в отравлении Скрипалей сотрудников ГРУ

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© Фото: Global Look Press / I-Images / ZUMAPRESS.com

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По данным издания, британские спецслужбы практически установили исполнителей операции.

Великобритания подозревает бывших или нынешних сотрудников Главного разведывательного управления (ГРУ) в отравлении экс-разведчика Сергея Скрипаля и его дочери, сообщает The News York Times со ссылкой на чиновников из Великобритании и США, знакомых с расследованием.

По данным издания, Лондон почти установил исполнителей операции. При этом следователи не исключают, что за отравлением Скрипалей может стоять другая российская спецслужба или частная структура.

Скрипалей отравили «Новичком» в марте 2018 года. Спустя некоторое время оба пошли на поправку и были выписаны из больницы. Ответственность на нападение на экс-разведчика и его дочь Лондон возложил на Россию. Глава МИД страны Борис Джонсон сказал, что отравление было совершено по указу президента России Владимира Путина. 

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В качестве санкционной меры Великобритания выслала на родину 23 российских дипломата. Москва ответила симметричными действиями. В конце марта США, Канада и 18 европейских стран, включая Украину, заявили о высылке более 100 российских дипломатов в знак солидарности с Великобританией по делу об отравлении Скрипаля.

В ответ Россия объявила о «зеркальных» санкциях в отношении Вашингтона, закрыв американское консульство в Петербурге и выслав из страны 58 сотрудников сотрудников посольства США в Москве и двух работников американского генконсульства в Екатеринбурге.

В конце июня «Новичком» отравились мужчина и женщина из города Эймсбери, расположенного неподалеку от Солсбери. 44-летняя Дон Стерджесс вскоре скончалась в госпитале, 45-летний Чарли Роули пришел в сознание. Замглавы МВД Великобритании Бен Уоллес заявил, что не считает июньский инцидент покушением.

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