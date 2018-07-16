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«Милиционер вступает в игру»: Pussy Riot выбежали на поле во время финала ЧМ-2018

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© Фото: Li Ga / Xinhua / Sipa USA / Scanpix / LETA

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По словам основателя движения Петра Верзилова, таким образом они потребовали освободить политзаключенных и создать политическую конкуренцию.

Участники группы Pussy Riot выбежали на поле стадиона «Лужники» во время финала Чемпионата мира по футболу 15 июля. Основатель движения Петр Верзилов и три девушки, одетые в полицейскую форму, успели обмолвиться парой слов с футболистами Хорватии и Франции, после чего настоящие правоохранители унесли их с поля буквально на руках.

Позже Верзилов пояснил, что группа провела акцию «Милиционер вступает в игру». По его словам, таким образом они потребовали освободить политзаключенных и создать политическую конкуренцию в стране.

Все участники незапланированного «перфоманса» были доставлены в отделение полиции. В отношении них были составлены административные протоколы по статьям «Нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований» и «Незаконное ношение форменной одежды со знаками различия, с символикой государственных военизированных организаций, правоохранительных или контролирующих органов».

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Верзилову и компании грозит штраф в размере от 3 до 10 тыс. рублей или обязательные работы на срок до 160 часов с запретом посещать официальные спортивные мероприятия на срок от 6 месяцев до 3 лет. Появление в полицейской форме грозит штрафом в размере от 1 до 1,5 тыс. рублей.

Финал Чемпионата мира завершился победой Франции. Трехцветные обыгрыли Хорватию со счетом 4:2. В матче за третье место бельгийцы оказались сильнее англичан – 2:0. Лучшим игроком турнира ФИФА признала хорватского полузащитника Луку Модрича. 

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