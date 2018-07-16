В Петербурге 16 июля будет жарко и немного ветрено

В понедельник, 16 июля, в Северной столице будет стоять очень жаркая погода, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Петербургу. Днем воздух прогреется до +29 градусов.

«Переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный ночью слабый, днем 4-9 м/с. Температура воздуха ночью +15...+17 гр., днем +27...+29 градусов», – рассказали в ведомстве.

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Атмосферное давление на протяжении дня будет мало меняться. Давление – 761 мм. рт. ст., относительная влажность – 46%. Восход солнца был в 04:03, закат будет в 22:04.

Ранее главный синоптик Петербурга Александр Колесов заявил, что тепло в Северной столице продержится еще неделю. По его словам, жара пришла в город на Неве после того, как ушла облачность, мешавшая солнечному свету прогреть воздух.