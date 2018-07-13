Смягчить реформу: «Единая Россия» предлоджила ввести понятие «предпенсионного возраста»

Партия «Единая Россия» предложит ввести понятие «предпенсионного возраста» к первому чтению законопроекта о

поддержки людей, выходящих на пенсию. В частности, хотят ввести пониженную ставку страховых взносов для работодателей за работников предпенсионного возраста. Планируются программы переподготовки и переобучения для пожилых работников, которые хотят сменить специальность.

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Ранее в правительстве России предложили повысить пенсионный возраст для женщин до 63 лет к 2034 году, а для мужчин – до 65 лет к 2028 году. Члены оппозиционных фракций в Госдуме заявили, что сделают все возможное, чтобы избежать принятия реформы.

Переходный период подразумевает, что те, кто мог выйти на пенсию по старости в 2019 году, выйдут лишь в 2020. Те граждане, что собирались стать пенсионерами в 2020 году, получат первую пенсию только в 2022 и так далее.

Согласно исследованиям «Левада центра», повышение пенсионной реформы не особо заботит россиян. В дни Чемпионата мира более 55% жителей страны думали о мундиале, о предстоящей реформе задумались около 30% граждан, еще 13% рассказали, что главной темой для них стало повышение цен на бензин.