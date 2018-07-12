Пустые обещания: Минтруд пообещал максимальную пенсию до 34 тыс. рублей после реформы

После проведения пенсионной реформы максимальный размер пенсии в России увеличится до 34 тыс. рублей. Об этом рассказал заместитетель главы Минтруда Андрей Пудов. По его словам, данная сумма соответствует минимальному социальному стандарту в размере 40% от ежемесячного заработка 85 тыс. рублей.

Однако подобный размер пенсии возможен лишь для 6% населения. Для тех людей, кто ежемесячно зарабатывал около 40 тыс. рублей, пенсия составит около 16 тыс. рублей, для тех граждан, чья зарплата была около 20 тыс. рублей, пенсия составит 8 тыс. рублей. Для расчета пенсии будет браться не последний заработок, а заработок гражданина на протяжении жизни.

Для сравнения, средняя пенсия депутатов Госдумы, отработавших в парламенте более 10 лет, составляет 63,5 тыс. рублей. Те депутаты, что отработали от пяти до десяти лет, получают 46,6 тыс. рублей, что больше, чем максимальная пенсия для россиян после реформы.

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Ранее в правительстве России предложили повысить пенсионный возраст для женщин до 63 лет к 2034 году, а для мужчин – до 65 лет к 2028 году. Члены оппозиционных фракций в Госдуме заявили, что сделают все возможное, чтобы избежать принятия реформы.

Переходный период подразумевает, что те, кто мог выйти на пенсию по старости в 2019 году, выйдут лишь в 2020. Те граждане, что собирались стать пенсионерами в 2020 году, получат первую пенсию только в 2022 и так далее.

Согласно исследованиям «Левада центра», повышение пенсионной реформы не особо заботит россиян. В дни Чемпионата мира более 55% жителей страны думали о мундиале, о предстоящей реформе задумались около 30% граждан, еще 13% рассказали, что главной темой для них стало повышение цен на бензин.