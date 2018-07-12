В Петербурге 12 июля будет тепло и немного ветрено

В четверг, 12 июля, в Северной столице будет стоять жаркая погода, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Петербургу. Днем воздух прогреется до +25 градусов.

«Переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный ночью слабый, днем 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +13...+15 гр., днем +23...+25 градусов», – рассказали в ведомстве.

Читайте также:

Главный синоптик Петербурга: Лето 2018 года будет теплым и сухим

Атмосферное давление на протяжении дня будет слабо понижаться. Давление – 763 мм. рт. ст., относительная влажность – 58%. Восход солнца был в 03:56, закат будет в 22:11.

Ранее главный синоптик Петербурга Александр Колесов заявил, что в Северную столицу вернулось полноценное лето. «Ну и где те предсказатели, которые вещали, что все пропало, лето кончилось?» – спросил специалист, добавив, что потепление началось с начала июля.