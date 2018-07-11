  • 12 Июль 2018
USD 10.06.2018 62.3431 -0.3249
USD ММВБ 17:19 61.9741  
EUR 10.06.2018 73.3654 -0.4262
EUR ММВБ 17:19 72.3774  
Нефть($) 12.07.2018 73.78 0.45
Нефть(p) 12.07.2018 4599.67 +4.23

Картина дня: спасение дочери Инфантино, «чиновничья» парковка на намыве и Покрас Лампас

Автор:


© Фото: Igor_Zhuk / vk.com/pokraslampas

Темы дня

Как петербургские врачи спасли ребенка, почему вместо парка на Васильевском острове хотят возвести парковку и что изобразил уличный художник в Северной столице.

Главной новостью дня, по данным «Монитора», стало спасение дочери президента ФИФА Джанни Инфантино в Петербурге. Оперативнее всех событие осветили «Санкт-Петербург.ру» (16:27), «Невские новости» (16:40) и «MR7» (16:50).

Врачи Детской клинической больницы педиатрического университета Минздрава экстренно прооперировали дочь президента Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино.

Девочка 8 июля пожаловалась на боли в животе. Скорая, выявив симптомы аппендицита, быстро доставила ее в больницу. Операция прошла успешно, жизни семилетнего ребенка ничего не угрожает. Инфантино лично поблагодарил врачей. Он посетил больницу, в которой прооперировали его дочь.

Второй темой, согласно «Монитору», стало возмущение жителей намыва Васильевского острова, которые уличили чиновников в продавливании строительства парковки. Быстрее всех об этом читателям рассказали «Stroypuls» (15:00), «Невские новости» (15:05) и АБН (16:10).

Петербуржцы заявили о «вбросе голосов» в опросе по застройке намывной территории Васильевского острова у ЖК «Я-романтик». По словам горожан, районные чиновники устроили при помощи управляющей компании «Невский дом» опрос, чтобы узнать, что поддерживают петербуржцы – создание автостоянки или сквера. Большинство высказались за второй вариант.

«И тогда в ход пошел старый излюбленный способ администрации нашего района, который они из года в год используют и на выборах в органы власти, и в протоколах ОСС (общее собрание собственников, – прим. ред.) – фальсификация, в данном случае, накрутка. Причем наглая, неприкрытая», – написали градозащитники.

Активисты прикрепили к своим словам скриншот статистики, согласно которому за сутки против парка выступили сразу 357 человек. В новом опросе, который создали в паблике «Живем на Васильевском», за полтора часа приняли участие почти 500 горожан. Абсолютное большинство, 89% из них, поддержали озеленение квартала.

Третьей темой по «Монитору» стало огромное граффити Покраса Лампаса в Петербурге. Быстрее всех о новой работе уличного художника написали «Деловой Петербург» (14:47), «Невские новости» (14:50) и АБН (15:45).

Знаменитый уличный художник Покрас Лампас расписал стену отеля Wynwood, расположенного в доме 18-20 по набережной канала Грибоедова. Огромное граффити площадью более 250 кв.м. (площадь шести однокомнатных квартир, – прим. ред.) получило название «Дуализм». Оно посвящено двойственности восприятия современного искусства.

«Очень горжусь этим проектом и тем, что наконец отметился с артом в моем любимом Петербурге. Мой первый крупный уличный проект в городе, но верю, что будут еще», – написал Покрас Лампас в своем Instagram, пообещав раскрыть подробности проекта чуть позже.

Самыми оперативными СМИ стали «Невские новости», «Санкт-Петербург.ру» и «Regnum».

По теме

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Общество
    YouDo в Санкт-Петербурге
    Репетиторы Санкт-Петербурга

    Лучшее в Петербурге

    Куда сходить в Петербурге в июле

    Кинопоказы, фестивали еды и крафтового пива, концерты и День Достоевского – «Санкт-Петербург.ру» рассказывает о главных событиях второго месяца лета.

    читать далее →

    Пушистые лапки и холодный нос: топ-5 лучших собачьих питомников Петербурга

    Портал «Санкт-Петербург.ру» изучил популярные породы собак в Северной столице и рассказывает, где их можно приобрести.

    читать далее →

    Тишина и покой: топ-5 кафе и магазинов Петербурга с читальными залами

    «Санкт-Петербург.ру» выбрал пять отличных мест, где можно бесплатно почитать журналы или современную литературу.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Праздник к нам приходит: как изменится жизнь в Петербурге во время ЧМ-2018 с массой запретов

    Шашлыки, фейерверки, беспилотники и проезд на Крестовский остров – «Санкт-Петербург.ру» рассказывает, что запретят в Северной столице из-за крупнейшего футбольного турнира.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    «Чартерный» терминал глазами болельщика: как Пулково-2 примет футбольных фанатов на ЧМ-2018

    «Санкт-Петербург.ру» проверил готовность прошедшего реконструкцию терминала к приему футбольных фанатов.

    читать далее →

    Гид по Петербургу

    Наследие Советов: топ-5 зданий в Петербурге в стиле «конструктивизм»

    «Санкт-Петербург.ру» решил вспомнить советское прошлое Ленинграда и отыскать самые интересные здания, построенные в 1920-1930-х годах.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    11.07.18
    Спрос на «комплексные» переезды растет
    09.07.18
    Что такое ламинированная фанера
    05.07.18
    Королевство Северный Бархант развивает инновационные криптотехнологии
    04.07.18
    Logic Pro начинает экспансию в крупнейшие города России
    03.07.18
    Детская сборная «Макдоналдс» выйдет на поле «Санкт-Петербург Арены» рука об руку с известными футболистами
    29.06.18
    Пять самых удивительных виртуальных государств в мире
    28.06.18
    Плазменная резка
    27.06.18
    Координатно-пробивные работы

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram