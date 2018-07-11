Картина дня: спасение дочери Инфантино, «чиновничья» парковка на намыве и Покрас Лампас

Главной новостью дня, по данным «Монитора», стало спасение дочери президента ФИФА Джанни Инфантино в Петербурге. Оперативнее всех событие осветили «Санкт-Петербург.ру» (16:27), «Невские новости» (16:40) и «MR7» (16:50).

Врачи Детской клинической больницы педиатрического университета Минздрава экстренно прооперировали дочь президента Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино.

Девочка 8 июля пожаловалась на боли в животе. Скорая, выявив симптомы аппендицита, быстро доставила ее в больницу. Операция прошла успешно, жизни семилетнего ребенка ничего не угрожает. Инфантино лично поблагодарил врачей. Он посетил больницу, в которой прооперировали его дочь.

Второй темой, согласно «Монитору», стало возмущение жителей намыва Васильевского острова, которые уличили чиновников в продавливании строительства парковки. Быстрее всех об этом читателям рассказали «Stroypuls» (15:00), «Невские новости» (15:05) и АБН (16:10).

Петербуржцы заявили о «вбросе голосов» в опросе по застройке намывной территории Васильевского острова у ЖК «Я-романтик». По словам горожан, районные чиновники устроили при помощи управляющей компании «Невский дом» опрос, чтобы узнать, что поддерживают петербуржцы – создание автостоянки или сквера. Большинство высказались за второй вариант. «И тогда в ход пошел старый излюбленный способ администрации нашего района, который они из года в год используют и на выборах в органы власти, и в протоколах ОСС (общее собрание собственников, – прим. ред.) – фальсификация, в данном случае, накрутка. Причем наглая, неприкрытая», – написали градозащитники. Активисты прикрепили к своим словам скриншот статистики, согласно которому за сутки против парка выступили сразу 357 человек. В новом опросе, который создали в паблике «Живем на Васильевском», за полтора часа приняли участие почти 500 горожан. Абсолютное большинство, 89% из них, поддержали озеленение квартала.

Третьей темой по «Монитору» стало огромное граффити Покраса Лампаса в Петербурге. Быстрее всех о новой работе уличного художника написали «Деловой Петербург» (14:47), «Невские новости» (14:50) и АБН (15:45).

Знаменитый уличный художник Покрас Лампас расписал стену отеля Wynwood, расположенного в доме 18-20 по набережной канала Грибоедова. Огромное граффити площадью более 250 кв.м. (площадь шести однокомнатных квартир, – прим. ред.) получило название «Дуализм». Оно посвящено двойственности восприятия современного искусства. «Очень горжусь этим проектом и тем, что наконец отметился с артом в моем любимом Петербурге. Мой первый крупный уличный проект в городе, но верю, что будут еще», – написал Покрас Лампас в своем Instagram, пообещав раскрыть подробности проекта чуть позже.

Самыми оперативными СМИ стали «Невские новости», «Санкт-Петербург.ру» и «Regnum».