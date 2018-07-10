Суд арестовал пожарного Андрея Бурсина, руководившего тушением «Зимней вишни»

Центральный районный суд Кемерово арестовал пожарного Андрея Бурсина, руководившего тушением «Зимней вишни», сообщает РИА «Новости». Сотрудник МЧС будет находиться под стражей до 7 сентября.

Пожарного задержали 7 июля по статье «халатность». Следователи считают, что Бурсин нарушил боевой устав – не организовал управление силами и средствами пожарно-спасательного гарнизона и не провел должным образом разведку в торговом центре. Сотрудник МЧС своей вины не признал.

«Обвиняемый дал распоряжение диспетчеру направить семь основных пожарных автомобилей вместо предусмотренных для ранга пожара номер два одиннадцати», – подчеркивают следователи.

В поддержку Бурсина выступают коллеги и местные жители. В понедельник, 9 июля, на сайте Change.org появилась петиция в защиту пожарного. Обращение подписали более 4,5 тыс. человек.

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По словам супруги пожарного Татьяны, трагедия случилась из-за массовых сокращений в ведомстве, в связи с чем первое отделение поехало тушить возгорание вшестером, хотя по норме должно быть 17 человек.

По данным ГУ МЧС по Кемеровской области, Бурсин служит в пожарной охране с 1993 года, он прошел путь от пожарного до начальника службы пожаротушения первого отряда федеральной противопожарной службы Кемеровской области.

Пожар в торговом центре в Кемерово случился 25 марта. В результате инцидента погибли 60 человек. Причиной возникновения пожара, по версии МЧС, стало короткое замыкание в светильнике.

Спонсоры и соучредители торгового центра – миллиардер Денис Штенгелов, живущий в Австралии, которому принадлежит 78% капитала, а также бывший предприниматель Игорь Семенов, у него 17% активов центра.

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Сейчас по делу о пожаре проходят несколько человек, в том числе руководитель Главного управления МЧС РФ по Кемеровской области Александр Мамонтов. Его вместе с начальником отдела надзора областного МЧС Григорием Терентьевым арестовали по подозрению в халатности и растрате.

Ранее суд арестовал владельца «Зимней вишни» Надежду Судденок, технического директора Георгия Соболева, электромонтера Александра Никитенко, отвечавшего за пожарную безопасность, начальника инспекции государственного строительного надзора Кемеровской области Танзилию Комкову, генерального директора ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат» Юлию Богданову, главу компании «Системный Интегратор» Игоря Полозиненко. Его фирма отвечала за разработку всех систем безопасности в торговом центре.

После трагедии масштабной проверке подверглись все торговые центры страны. Треть из них закрыли из-за многочисленных нарушений. Через два месяца после трагедии премьер-министр России Дмитрий Медведев объявил новый состав правительства России, он предложил назначить на должность главы МЧС Евгения Зиничева. До него министерством с 2012 года руководил Владимир Пучков.