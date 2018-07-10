Депутат ЗакСа от Ленобласти справил нужду на Яхтенном мосту

Поздно вечером 9 июля правоохранители задержали на Яхтенном мосту мужчину, справлявшего малую нужду, сообщает «78.ru». Нарушитель оказался депутатом ЗакСа Ленобласти от партии «Справедливая Россия», имя парламентария не называется.

Объяснить свой поступок мужчина так и не смог. Правоохранители провели с ним профилактическую беседу и отпустили домой. Прокомментировать случившееся журналистам депутат ЗакСа наотрез отказался.

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В мае контроль над Яхтенным мостом усилили после скандала с автомобилями. Владельцы нескольких машин с помощью специальных ключей смогли незаконно проехать по переправе.

Яхтенный мост был открыт в мае 2017 года. Его построили в рамках подготовки к Кубку конфедераций по футболу 2017 года и Чемпионата мира по футболу 2018 года. Стоимость проекта составила почти 2 млрд рублей, которые вложили компании «Метрострой», «Пилон», «АБЗ-Дорстрой», ВАД и «ПО «Возрождение».