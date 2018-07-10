В центре Петербурга иностранцев задержали за пикет в поддержку Путина

На Невском проспекте иностранных туристов из США и Норвегии задержали за пикет в поддержку президента России Владимира Путина. Молодые люди развернули плакаты, выполненные в цветах российского триколора.

«Господь, благослови Путина, ибо он выступает против греха гомосексуализма», – гласила надпись на одном из них.

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Как выяснилось позже, все иностранцы состоят в организации «Уличные проповедники», приверженцы которой исповедуют протестантизм. В 28-м отделении полиции им выписали протоколы о нарушении порядка проведения митинга. Нарушителям грозит штраф в размере до 20 тыс. рублей или обязательные работы до 40 часов.

Ранее британские туристы, прибывшие на Чемпионат мира, развеяли мифы о России и оценили красоту Северной столицы. По словам 17-летнего английского блогера Тео и его отца, Россия – прекрасная страна, а Петербург – один из лучших городов, что они видели.