Кот-оракул Ахилл предсказал выход Бельгии в финал ЧМ-2018

Утром 10 июля во время завтрака в Эрмитаже кот-оракул Ахилл предсказал победу Бельгии над Францией (матч пройдет сегодня на стадионе «Зенит-арена», начало в 21:00, – прим. ред.) в полуфинале Чемпионата мира по футболу. Белоснежный мурлыка выбрал миску с флагом этой страны.

Ранее усатого любимца публики признали одним из лучших оракулов ЧМ-2018. Усатый оракул ошибся два раза на всем протяжении турнира. Он не сумел предсказать победу Швеции над Швейцарией в 1/8 финала мундиаля и не прочувствовал победу Аргентины над Нигерией в третьем туре группового этапа.

Глухой кот Ахилл получил известность, делая предскания на Кубке конфедераций. Он угадал победу России над Новой Зеландией, победу Португалии над Новой Зеландией и викторию Германии в финале против Чили. На КК-2017 оракул ошибся лишь однажды, предсказав победу Австралии над Камеруном. В итоге случилась боевая ничья.

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После турнира Ахилл завоевал популярность по всему миру. Латинская пресса была без ума от мурлыки. Кота хотели забрать домой 30 человек, однако оракул остался на службе в музее. На данный момент в Эрмитаже насчитывают порядка 80 котов. За всеми «усатыми и хвостатыми» ведется ветеринарное наблюдение.

После окончания ЧМ-2018, 20 июля состоится специальная конференция, на которой расскажут, где будет жить футбольный оракул и кто станет его новым хозяином.

Чемпионат мира проходит в Петербурге и еще 10 городах России с 14 июня по 15 июля. Сегодня, 10 июля, в 21:00 на стадионе «Зенит-арена» пройдет полуфинал турнира между Францией и Бельгией. Матч за третье место состоится 14 июля в 17:00. Финал пройдет на московском стадионе «Лужники» 15 июля в 18:00.