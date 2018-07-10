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В Петербурге 10 июля будет ветрено и дождливо

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© Фото: Instagram / @vkus.kakao

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Столбик термометра покажет до +20 градусов.

Во вторник, 10 июля, в Северной столице будет стоять относительно теплая, но дождливая погода, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Петербургу. Днем воздух прогреется до +20 градусов.

«Облачная погода. Утром и днем кратковременные дожди. Ветер северный, северо-восточный ночью 3-8 м/с, днем 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +14...+16 градусов, днем +18...+20 градусов», – рассказали в ведомстве.

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Атмосферное давление на протяжении дня будет слабо повышаться. Давление – 764 мм. рт. ст., относительная влажность – 82%. Восход солнца был в 03:53, закат будет в 22:14.

Ранее главный синоптик Петербурга Александр Колесов заявил, что в Северную столицу вернулось полноценное лето. «Ну и где те предсказатели, которые вещали, что все пропало, лето кончилось?» – спросил специалист, добавив, что потепление началось со вторник, 3 июля.

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