В Петербурге появилась «карта полиции», где можно увидеть рейтинг любого участка

Правозащитники из Объединенной группы общественного наблюдения (ОГОН) совместно с организацией Youth Human Rights Watch создали «карту полиции». Она поможет уточнить имя участкового, обслуживающего дом, даст информацию об отделах, выведет их рейтинг и научит правилам составления жалоб.

«Вы найдете все контактные телефоны отдела, имя и звание начальника, время его приема, кому и как обжаловать действия его сотрудников. Мы перепроверяем данные официальных сайтов МВД, которые часто бывают неактуальными. Наши памятки помогут вам подготовиться к общению с полицейскими в различных ситуациях», – отмечают создатели карты.

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Рейтинг отделов составлялся исходя из информационной открытости и доступности. Использовались данные, собранные волонтерами во время мониторинга в 2017 году. Сейчас на «карте полиции» можно найти Петербург и Воронеж, в скором времени должна появиться Москва.

Ранее в Северной столице появилась карта «исчезающих» скверов. Активисты отметили 60 проблемных участков, которые находятся под угрозой застройки. Работа над созданием карты велась в течение семи лет.