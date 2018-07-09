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Картина дня: отставка Бориса Джонсона, защита сборной России и дорожающий вывоз мусора

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© Фото: Пресс-служба ФИФА

Темы дня

Как глава МИД Британии ушел со своего поста, почему наших футболистов признали лучшими в обороне и сколько будет стоить вывоз мусора в Петербурге.

Главной новостью дня, по данным «Монитора», стала отставка главы МИД Великобритании Бориса Джонсона. Первыми об этом написали АБН (17:20), «47news» (14:35) и «Деловой Петербург» (15:05).

Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон покинул свой пост. Премьер-министр страны Тереза Мэй приняла отставку чиновника. Она поблагодарила его за проделанную работу, которую он вел с мая 2016 года.

Джонсон стал вторым министром, который уволился на фоне обсуждения «Брекзита», плана по выходу Великобритании из Европейского союза. Накануне пост покинул министр по вопросам Брекзита Дэвид Дэвис.

Оба чиновника были не согласны с позицией властей, которые предложили сохранить зону свободной торговли для товаров и подготовить упрощенный таможенный порядок с Евросоюзом.

Второй темой, согласно «Монитору», стали данные ФИФА о том, что сборная России стала лучшей командой по игре в защите. Быстрее всех об этом оповестили читателей «Деловой Петербург» (14:47), «Санкт-Петербург.ру» (14:50) и «Gazeta.Spb» (15:45).

Сборная России оказалась лучшей командой по игре в обороне по итогам 60 матчей Чемпионата мира по футболу. Российские игроки за пять матчей сделали 259 выносов, отборов и сейвов, что стало лучшим результатом на ЧМ-2018.

Сильнейшими в нападении оказались бразильцы – они провели 292 атаки. Больше всего передач сделали футболисты сборной Испании – 3120, а самыми результативными стали бельгийцы, на счету которых 14 голов.

Россиянин Денис Черышев пока что входит в тройку лучших бомбардиров турнира. Он поразил ворота соперников четыре раза. Столько же голов забил бельгиец Ромелу Лукаку, но он еще сделал одну голевую передачу. Лидирует в списке англичанин Гарри Кейн с шестью забитыми мячами.

Третьей темой, по версии «Монитора», стало возможное повышение тарифов на вывоз мусора. Оперативнее всех об этом сообщили «78.ru» (13:35), «MR7» (13:35) и АБН (13:50).

Власти Петербурга хотят поднять почти на треть плату за вывоз мусора в Северной столице. Смольный разрабатывает вариант, согласно которому с 1 января 2019 года тариф по вывозу твердых коммунальных отходов вырастет с 2,8 тыс. до 3,8 тыс. рублей за 1 тонну без учета НДС.

Оператором по вывозу мусора должно стать госпредприятие «Завод МПБО-2». Ранее оно победило в конкурсах по выбору регионального оператора по обращению с отходами, но позднее суд отменил итоги одного из них.

Самыми оперативными СМИ стали «Невские новости», «Санкт-Петербург.ру» и «Regnum».

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