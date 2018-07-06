Во втором часу дня затопленной части Ириновского проспекта вернули прежний вид, сообщили в пресс-службе «Водоканала».

Специалисты предприятия насосами выкачали воду проезжей части. По их словам, инцидент произошел в связи с перекладкой канализационных сетей, которую вела подрядная организация.

Утром 6 июля автомобилисты заметили, что проспект превратился в водоем и в шутку предложили брать с собой весло.

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Это не первый подобный инцидент, случившийся этим летом. В начале июня на карте Рыбацкого после испытаний теплосети появились гейзер и озеро. Первый фонтан высотой в пять этажей забил у дома 2 по Караваевской улице.

Озеро же образовалось в трехстах метрах от места первого прорыва – на пересечении проспектов Обуховской Обороны и Шлиссельбургского.

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