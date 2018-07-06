Синоптики пообещали петербуржцам дождливые выходные

Жителей и гостей Северной столицы ждут дождливые выходные, сообщили в ГУ МЧС РФ по Петербургу. Согласно прогнозу синоптиков, в субботу и воскресенье в городе пройдут кратковременные дожди. Столбик термометра покажет до +20 градусов.

«Ветер днем северо-западный, северный 4-9 м/с. Температура воздуха ночью +13...+15 гр., днем +18...+20 гр. Атмосферное давление будет мало меняться», – подчеркивают синоптики.

По данным сервиса Gismeteo, в субботу днем возможна гроза. Давление в эти выходние остановится на отметке 754 мм. рт. ст, относительная влажность составит 92% и 73% соответственно.

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