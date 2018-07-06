Самолеты Тихоокеанского флота пролетят над Невой в День ВМФ. По словам военных, противолодочные воздушные судна Ил-38Н и пара Ту-142 благополучно долетели до аэродрома Кипелово в Вологодской области. К 9 июля пилоты будут в Петербурге, где приступят к тренировочным полетам.

Ранее в Кронштадт прибыли малый ракетный корабль «Серпухов», тральщик «Александр Обухов» и три ракетных катера.

В День ВМФ, который пройдет 29 июля, примут участие 41 боевой корабль, 38 вертолетов и самолетов. Парад пройдет на двух площадках: на Неве перед Сенатской площадью и в Кронштадте.

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В прошлом году на праздник пришли 500 тыс. жителей и гостей Петербурга. В параде приняли участие 50 боевых кораблей и подлодок российских флотов и более 40 самолетов и вертолетов. На пяти экранах на Дворцовой площади велась онлайн-трансляция парада.

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