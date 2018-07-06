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На крейсере «Аврора» открыли корабельный православный храм

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© Фото: Wikipedia / Vitaly V. Kuzmin

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Храм восстановили по архивным чертежам и фотографиям.

На крейсере «Аврора» начал работу православный корабельный храм, упраздненный в 1917 году, сообщает пресс-служба Западного военного округа. В церковные праздники и выходные дни на судне будут проводиться богослужения и литургии.

Храм, восстановленный по архивным чертежам и фотографиям, расположен в центральной части корабля над световым люком, иконы разместили на раздвижном иконостасе. Еще там находятся предметы церковной утвари и необходимые принадлежности.

«Аврора» была спущена на воду в мае 1900 года, принимала участие в Русско-японской войне. Во время октябрьской революции 1917 года залп с крейсера послужил сигналом для штурма Зимнего дворца. В 1918 году советские власти ликвидировали институт военного духовенства и храм на «Авроре».

С сентября 2014 по июль 2016 крейсер капитально ремонтировали в Кронштадте. Стоимость ремонта составила около 840 млн рублей, деньги были были направлены на обновление корпуса корабля и на создание новой экспозиции филиала Центрального военно-морского музея.

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Ремонт «Авроры» сопровождался скандалами. Федеральная антимонопольная служба уличила «Кронштадтский морской завод» (КМЗ) в исчезновении 18 млн рублей, которые не были потрачены на восстановление судна.

Помимо денег, КМЗ незаконно засекретил некоторые сведения о закупках (кондиционеров, – прим. ред.) в ходе ремонта крейсера из-за гостайны, которой не существовало. В настоящее время судно считается объектом культурного наследия, на «Авроре» регулярно проводятся экскурсии.

Ведомство уличило КМЗ во включении в себестоимость производства реализации затрат, не связанных с ее реализацией на сумму более 18 млн руб. Кроме того, КМЗ незаконно засекретил некоторые сведения о закупках в ходе ремонта крейсера «Аврора» (например, о поставке кондиционеров) из-за гостайны, которой не было.

Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/spb_sz/07/11/2016/582093fc9a7947e8e307365f

Крейсер "Аврора" был спущен на воду в мае 1900 года, принимал участие в Русско-японской войне. Во время революции октября 1917 года залп орудия с корабля послужил сигналом для штурма Зимнего дворца. В дни обороны Ленинграда пушки с "Авроры" были демонтированы и использовались для защиты от немецких войск. В настоящее время "Аврора" является судном номер один ВМФ России, на нем регулярно проводятся экскурсии.

 
 
 


Подробнее на ТАСС:
http://tass.ru/obschestvo/5350488

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