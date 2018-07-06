В Петербурге 6 июля будет прохладно и дождливо

В пятницу, 6 июля, в Северной столице будет стоять прохладная и дождливая погода, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Петербургу. Днем воздух прогреется до +19 градусов.

«Облачная, днем с прояснениями погода. Местами кратковременные дожди. Ветер переменных направлений 1-5 м/с. Температура воздуха от +17 до +19 градусов. Атмосферное давление будет повышаться», – рассказали в ведомстве.

Давление – 747 мм. рт. ст., относительная влажность – 92%. Восход солнца был в 03:47, закат будет в 22:19.

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Ранее главный синоптик Петербурга Александр Колесов заявил, что в Северную столицу вернулось полноценное лето. «Ну и где те предсказатели, которые вещали, что все пропало, лето кончилось?» – спросил специалист, добавив, что потепление началось со вторник, 3 июля.

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