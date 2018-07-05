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Названы самые высокооплачиваемые вакансии Петербурга в июне 2018 года

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© Фото: Pixabay / CC0 Creative Commons

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Средняя зарплата в городе по-прежнему держится на отметке в 40 тыс. рублей.

 

Стали известны самые высокооплачиваемые вакансии для жителей Петербурга в июне 2018 года. Рынок труда Северной столицы проанализировала служба исследований HeadHunter.

Первое место в рейтинге занимает «Директор проекта/Генеральный директор SPV компании» с зарплатой от 300 до 500 тыс. рублей.

Следом за ним идут «С++ программист» с зарплатой до 400 тыс. рублей и коммерческий директор в сфере строительства, недвижимости, эксплуатации и проектирования. Такому человеку предлагают от 150 до 500 тыс. рублей.

В первую пятерку вошли специалист по контекстной рекламе с зарплатой от 250 тыс. рублей и руководитель направления льгот и компенсаций с зарплатой до 300 тыс. рублей.

На шестом месте обосновалась вакансия «Директор по маркетингу в сфере информационных технологий» с зарплатой от 200 тыс. рублей, на седьмом – «Менеджер по продаже медийной рекламы» (до 250 тыс.), на восьмом – «Операционный директор/ Директор по складской и транспортной логистике» (от 100 до 300 тыс.).

В топ-10 вошли «Главный инженер производства» (от 160 тыс.) и «Ведущий разработчик СВП» (от 160 до 200 тыс.). В ходе исследования было проанализировано более 44 тыс. вакансий, созданных на HeadHunter работодателями в Петербурге в период с 1 по 30 июня 2018 года.

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Количество вакансий в Северной столице увеличилось на 29% в сравнении с аналогичным месяцем прошлого года, ввод новых резюме по сравнению с прошлым годом – на 18%. Средняя предлагаемая зарплата в июне в Петербурге составила 40 тыс. рублей.

«Уровень конкуренции в Петербурге после постепенно снижается. Петербургским работодателям остро не хватает кандидатов из профобластей "Консультирование", "Страхование", "Инсталляция, сервис", "Медицина, фармацевтика" и "IT-специалисты"», – рассказали в HeadHunter.

Большую часть рынка вакансий в Петербурге – 28% от общего количества предложений о работе в июне – занимает сфера «Продажи», еще 16% вакансий приходится на профобласть IT и 11% – на «Производство».

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